金門警方感謝金融機構協助通報，成功攔阻網路詐騙案件。（警方提供）

詐騙集團常以自設的虛假投資交易平台，讓民眾誤信可獲取高額利潤，再慫恿投入資金。（警方提供）

網路交往的女網友未必真是妖嬈佳人，卻可能是詐騙集團的粗壯漢子。金門2位民眾遭到唬爛迷惑，欲到銀行匯款搞外匯投資，還好警方及時接獲通報成功攔阻，替他們分別保住43萬元、18萬元，才沒平白損失辛苦錢。

金城分局烈嶼分駐所及金城派出所日前分別接獲轄區銀行通報有疑似詐騙案件，警方趕緊派員了解，現場2名男子皆向員警表示，他們在網路交友認識「女網友」，對方推薦投資外匯有利潤可賺，所以才想依對方的指引，準備各匯款新台幣43萬元及18萬元至指定的個人金融帳戶。

警方研判是詐騙集團慣用伎倆，經2人同意查看手機上的交易平台網站及對話紀錄後，進一步確認果然遇到網路騙子，現場偕銀行行員分析說明後，2男最後才打消匯款念頭。

金城分局表示，詐騙集團常以自設的虛假投資交易平台，讓民眾誤信可獲取高額利潤，再慫恿投入資金，隨後以各種理由詐稱需再匯款提供「保證金」始能領取獲利，讓受害人不知不覺掉入陷阱。

警方說明，詐騙集團也知道金融機構會關懷詢問民眾匯款用途，因此常要求被害人匯款時，不要提及網路投資，改口說要裝修房屋或購買機具等其他用途，來回應和敷衍金融機構人員，因此增加攔阻難度。

警方提醒，在「電話」及「網路」與非面對面的情況下與人接觸，對方有各種「匯款」、「轉帳」及「儲值」點數的要求時，務必謹慎小心查證，隨時可向轄區警察機關洽詢。諮詢電話：165、110專線，避免受騙上當。