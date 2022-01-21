中國國防部新聞發言人吳謙20日深夜就美艦擅闖中國西沙領海發表談話，大陸知名時政類微信公眾號「牛彈琴」發文分析，其中有些措辭很不一般，「南海，一場新的激烈鬥爭又開始了。」

「牛彈琴」引述吳謙的第一句話：1月20日，美軍「本福德」號導彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙群島領海、內水。

看這一次非法闖入的具體背景。1、這是2022年，美國軍艦第一次非法闖入中國的領海、內水。2，過去幾年，美國軍艦巡航的重點，是南沙群島，最近也多次闖入西沙群島。3，這次巡航，日期臨近中國的春節，對中國來說，何嘗不是一種嚴重冒犯。「一而再、再而三，中國當然非常憤怒。」

吳謙就說：中國軍隊對美方行徑表示強烈不滿和堅決反對。關鍵是怎麼辦？南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校當天就表示：中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。

「牛彈琴」對照了兩位軍方發言人的措辭的微妙差別。

南部戰區新聞發言人田軍里：美方行徑嚴重侵犯中國主權和安全，是其大搞航行霸權、製造南海軍事化的又一鐵證，事實充分證明，美是不折不扣的「南海安全風險製造者」，是南海和平穩定的「最大破壞者」。我們嚴正要求美方立即停止此類挑釁行徑，否則將承擔由此引發不測事件的嚴重後果。戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，採取堅決行動，捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

國防部新聞發言人吳謙：美方行徑根本就不是其宣稱的「航行自由」，而是侵犯中國主權、危害南海和平穩定的嚴重挑釁，其性質十分惡劣。我們要求美方認清形勢、停止挑釁。中國領海不容美國軍艦橫行霸道。中國軍隊將採取一切必要措施，應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權、安全，堅定維護地區和平穩定。

「牛彈琴」指出，意思差不多，都是表達強烈不滿，要求美國停止挑釁。但請注意田軍里這句話：「我們嚴正要求美方立即停止此類挑釁行徑，否則將承擔由此引發不測事件的嚴重後果。」引發不測事件！這樣公然挑釁，侵犯中國領海，那是真可能引發不測事件的。

美國人其實也很緊張。《紐約時報》前幾年就報導過一次南海對峙：美國的軍艦在南海巡弋時，發現有中國軍艦跟蹤尾隨，但溝通了半天，中國軍艦就是不回答。

畢竟這是兩艘「各自攜帶著導彈、魚雷和重型火炮」的軍艦，這種態勢，嚇得美國軍艦上空氣都彷彿凝固了一般，因為一個判斷失誤，則可能是艦毀人亡的不測事件。

在社交網站上，美國水兵家屬，則忙著為家人祈禱平安。美國很強大是不爭事實，但戰爭畢竟要死人的，兩個大國的衝突，尤其是兩個核大國的較量，不可能有一方完勝。每一次對峙，都是一次危機。每一個誤判，都可能是追悔莫及的結果。

「牛彈琴」指出，但樹欲靜而風不止。2022年，美國軍艦又一次闖入中國西沙群島領海、內水。中方也不必否認：南海區域，未來幾年，將是中美衝突最激烈的舞台，甚至不排除出現下面這些情況。1、美國軍艦隔一段時間來巡航一次，仍會侵入中國島礁12海浬，以顯示自己獨步天下的霸權地位。2、中方仍會保持一定克制，對於不請自來的美國軍艦，一般都會出動戰艦飛機，跟蹤監視，並警告驅離。3、克制總有限度的，也不排除某個時刻，美國欺人太甚，中方忍無可忍，甚至發生「我奉命撞你艦」的極端事件。這固然有戰爭的風險，但也將奠定南海鬥爭的新規則。

「但強硬應該只是手段。豁出去了，這是姿態；不戰而屈人之兵，這才是目的。」牛彈琴指出，「畢竟，美國好像很關心『航行安全』，但這裡畢竟是南海，不是加勒比海。這片海域，事關中國的國家主權和安全，卻無關美國的根本。誰會真急了要拼命，誰事到臨頭是假強硬，一清二楚。」

牛彈琴認為，對美國來說，南海是對華博弈的一個重要籌碼，也是展現美國霸權的重要手段。不然，美國軍艦也不會頻繁來這裡挑釁，當然，也不乏失落而歸。去年，美國「康乃狄克號」攻擊型核潛艇在南海被嚴重撞傷，最後不得不浮出水面，灰溜溜地開走了，至今還沒有修好。

牛彈琴指出，事實上，美國軍艦每一次挑釁，都是對中國軍隊的一次意志激勵。中國雖大，但沒有一寸是多餘的。中國在南海的最大挑戰，就是既要展現強烈意志，堅決維護國家主權；同時也要沈住氣，保持好戰略定力。

牛彈琴表示，「畢竟，南海是中國的家門口，時間必定在中國這邊。中國不好戰，也不怕戰」，但一定要知道：「國雖大，好戰必亡；天下雖平，忘戰必危。」