東吳大學城中校區篩檢662人 採檢結果今出爐 10:132022/01/21 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市衛生局昨晚派遣2輛行動採檢巴士進駐東吳校園內，共PCR篩檢662人，師生均為陰性。（示意圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東吳大學城中校區16日曾有確診者到校一整天，台北市衛生局昨晚派遣兩輛行動採檢巴士進駐東吳校園，共PCR篩檢662人，採檢結果今出爐，師生均為陰性。 東吳大學表示，城中校區5211教室是在16日提供校外單位借用場地，19日接獲衛生局通知，有1名確診個案足跡，20日下午再接獲通知新增1人確診，確診者皆為校外人士。有新聞媒體報導「東吳大學700人採檢1人確診」是錯誤訊息，勿以訛傳訛，引發恐慌。 亞東確診護理師3歲兒也染疫 侯友宜曝4300人採檢結果 亞東醫院護理師確診 全院普篩5000人陰性 #東吳大學 #校區 #篩檢 #662 #陰性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東吳大學有桃園個案確診足跡 北市衛生局證實了 19:382022/01/19 生活 預約人才 南山人壽與東吳大學再訂三年之約 18:162022/01/19 財經 桃機擴大篩檢恐衝擊桃園醫療量能 鄭文燦：醫院落實輕重症分流 12:202022/01/20 生活 短程旅客落地採檢 私人飛機不例外 19:182022/01/20 生活 北京豐台區1居民核酸初篩呈疑似弱陽性 社區封控只進不出 17:062022/01/19 兩岸 疫苗數位護照 今上午８時起啟用 04:102022/01/21 財經要聞 疫情延燒北市！東吳、北投某國中擴大採檢 預計篩檢逾5千名師生 09:172022/01/21 生活 北市公布確診者足跡 東吳大學待9小時 去過捷運象山、西門及板橋站 16:462022/01/20 生活 台大醫院2／1起陪病者需打滿兩劑疫苗 否則得自費篩檢 13:472022/01/19 生活 東華大學測速照相 1公里罰1元 04:102022/01/19 焦點要聞 東吳確診＋1 今採檢662人、明5台篩檢車擴大採檢 22:542022/01/20 生活 寶島熱門新聞 東吳大學城中校區篩檢662人 採檢結果今出爐 - 寶島 國4潭子段22日傍晚通車 接台74線省20分鐘車程 - 臺中市 陶爸范宇文春節華山飆戲 琴瑟和鳴不同調笑中帶淚 - 寶島 5700萬元經費到位 大安濱海樂園景觀橋3月動工 - 寶島 金門縣府春節慰問弱勢鄉親 楊鎮浯縣長全島走透透 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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