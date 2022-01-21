東吳大學城中校區16日曾有確診者到校一整天，台北市衛生局昨晚派遣兩輛行動採檢巴士進駐東吳校園，共PCR篩檢662人，採檢結果今出爐，師生均為陰性。

東吳大學表示，城中校區5211教室是在16日提供校外單位借用場地，19日接獲衛生局通知，有1名確診個案足跡，20日下午再接獲通知新增1人確診，確診者皆為校外人士。有新聞媒體報導「東吳大學700人採檢1人確診」是錯誤訊息，勿以訛傳訛，引發恐慌。