藝人歐陽靖與日籍老公分隔異地快2年，目前自己扶養兒子「新醬」，常在社群網站分享育兒心情的她，以過來人經驗喊話所有「不婚不生族」，如果很滿意目前生活狀態，就一定要堅持下去，千萬不要生小孩，讓一票網友按讚大表認同。

歐陽靖表示育兒真的很辛苦，尤其家裡沒有工具人可以使喚，必須得母兼父職扛下所有體力粗活，談到一歲五個月的兒子，她形容是思想簡單四肢發達的低敏感寶寶，覺得雙腿萬能的他，不會騎嚕嚕滑步車，每天就是一直跑，讓她只能在後面一路追趕，尤其看到兒子笑得很瞎，就會意識到自己總是過度在意別人看法，因此而感到憂鬱，雖然大多時候是幸福的，但仍舊奉勸不婚不生族們「堅持下去」。

歐陽靖表示不後悔生小孩，畢竟孩子是帶著使命選擇她當媽媽才來到人間，但忙於育兒不僅累也很懊惱，甚至得放棄既定人生規劃、事業及所有娛樂跟社交，因此喊話目前單身的人若很滿意目前的生活狀態，就千萬不要生小孩，即便過年期間長輩怎麼「催生」都不要理會，除非對方願意出所有生產育兒費用，還願意24小時幫忙帶小孩。

歐陽靖一番言論吸引近3萬網友按讚認同，紛紛留言：「堅持不婚的請好好堅持下去，自由真的是無價」、「如果滿意現在的生活，不要入坑，帶小孩真的很累」、「沒有想清楚絕對不要生小孩 小孩會把目前的人生狀態全部打破，雖然轉變成另一種模式沒有不好，只是勞力勞心又失去自由而已」。