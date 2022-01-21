一輛曳引大貨車20日中午行經國道1號岡山交流道南向349＋150K處，後方輪胎突然脫落向後滑動，有網友才上國道不久全程目擊，並將行車紀錄器拍下的影像分享到爆料公社，直呼「嚇死人」，不過，國道第五公路警察大隊表示，截至目前未接獲民眾報案，用路人可於違規事實發生日起7天內，檢具未經剪輯之原始行車影像向國道警方檢舉，經查證屬實將依法製單舉發。

網友在爆料公社分享，20日中午11時剛從匝道開上國道不到2公里處，左後方一輛行駛在中線車道的白色曳引大貨車輪胎突然脫落，白色曳引車抖了一下後慢慢減速，車斗部分零件脫落，其中脫落輪胎向後滾，所幸後方及右側外線車道車輛及時閃避、煞車，沒有車輛受損，後續由曳引大貨車自行處理未報警。

國道第五公路警察大隊表示，截至目前，大隊針對該影片所顯示時間（1月20日11時許）、路段（岡山路段）調閱相關資料，並未有符合影片內輪軸脫落之大型車輛肇事案件紀錄。

另依據道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款規定，行駛高、快速公路車輪 、輪胎膠皮或車輛機件脫落，可處新台幣44500元罰鍰（大型車），並計車輛違規點數1點。

此外，用路人亦可於違規事實發生日起7天內，檢具未經剪輯之原始行車影像（需有正確時間顯示）向國道警方檢舉，經查證屬實將依法製單舉發。

國道第五公路警察大隊呼籲用路人，國道行車狀況瞬息萬變，駕駛人應隨時注意四周路況，並適度拉長行車安全距離以因應前方未知變數，才能常保平安。