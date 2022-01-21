國際奧委會運營主管皮埃爾·杜克雷20日接受《環球時報》記者專訪時表示，北京冬奧會閉環內的防疫措施既方便快捷，又嚴格高效，有效保證了冬奧會準備工作的順利進行。

他表示，因此奧委會預計，應不會出現外國運動員因防疫問題和工作人員發生摩擦的事件。而針對美國等國「建議冬奧選手別帶個人手機進中國，以防北京監視」等惡意炒作，這名奧委會官員則直接表示，自己已把個人智能手機帶進了中國。

杜克雷於兩周前抵達北京。他介紹，冬奧會的所有準備工作都進展得非常順利，有效的防疫措施使自己和其他奧委會工作人員得以高效地工作，我們對開幕式的順利舉辦非常有信心。

據杜克雷稱，目前，自己和其他工作人員仍處在本月4日至22日的「賽前閉環」中，而從23日起，所有人員和工作流程將正式進入「賽時閉環」。

杜克雷表示，閉環裡的生活其實十分輕鬆，運動員和工作人員只需在進入和離開閉環時接受核酸檢測，並在自己住宿的地方每天接受一次例行檢測即可，檢測非常方便快捷，只需要幾分鐘。同時，他們還需要向組織方告知當天的工作行程，以便保障人員能協助他們完成閉環內的通勤。