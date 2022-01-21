據英國《金融時報》等多家媒體報導，為緩解波羅地海小國與中國大陸之間的緊張關係，華府已建議立陶宛考慮變更設立於首都維爾紐斯的台灣代表處名稱。對此，美方與立陶宛外交部都已否認；台灣官員私下更透露，改名等於鼓勵北京，對立陶宛與其他國家施加更嚴峻的制裁。

隨著立陶宛同意台北以「台灣」為名，在首都維爾紐斯開設代表處，引發立陶宛與中國大陸的激烈口角。對北京而言，其能接受的是以「台北」為名設立代表處。畢竟，這樣的做法不會牴觸北京「一個中國原則」，而且也是大多數國家採用的做法。

然而，立陶宛此舉引發北京激烈反彈，戰火甚至波及包含德國在內的歐盟成員國，甚至連華府也捲入其中。部分熟情內情的人士表示，美國外交官曾向立陶宛建議，更改台灣代表處名稱。華府官員認為，選擇這個名字反而為北京的脅迫行動開大門，進而破壞與台灣關係的擴張。

作為報復手段，北京不但阻止立陶宛的商品叩關大陸市場，甚至警告德國馬牌等汽車零件製造商，不要使用來自立陶宛的零件。

白宮已否認政府曾建議立陶宛更改辦公室名稱。美國家安全委員會（National Security Council）發言人霍恩（Emily Horne）澄清，「任何提出其他建議的人，都沒有提及美國與立陶宛之間的實際討論」，美國已告知立陶宛支持其主權決定。「我們尊重、支持立陶宛和台灣加強聯繫與務實合作的相關努力」。

但《金融時報》指出，雙方的糾紛卻讓華府頭痛萬分。畢竟，雖然華府希望協助台灣擴大國際影響，卻也不願讓北京抓住把柄並指控其違反「一個中國原則」。依據該原則，北京為中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分。

報導還表示，2021年台北曾要求美方允許將華府辦事處的名稱中，加入台灣二字，卻未獲得華府首肯。

華府官員認為，選擇台灣這個名字反而為北京的脅迫行動開大門，進而破壞與台灣關係的擴張。圖為台灣立陶宛2021年10月簽署合作備忘錄，開啟太空科技合作。(圖/中央社)

※立陶宛內部分歧

這場外交之爭也凸顯立陶宛府院分歧。總統瑙塞達認為以台灣為名為錯誤；根據外交部2021年12月底的民調顯示，僅13%的立陶宛民眾支持政府政策。

在本週舉行的會議中，包括總統瑙塞達與商界領袖都表示，他們已經因為一項不受歡迎的政策而「犧牲」；但總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）堅稱，政府決不會讓步。

※立陶宛：假新聞

1名與會人士表示，雙方爭執在於台灣不希望更改名字，而立陶宛也有非常多的人不希望改名。

不過，立陶宛外交部已駁斥，有關美國提議改名代表處名稱的說法，實屬「假新聞」與「假宣傳活動」，而台灣駐華府代表處則未發表評論。

台灣官員私下則表示，不清楚美國建議；1名官員甚至指出，曾有部分立陶宛與歐盟官員考慮改名以安撫北京，最後卻得出這無法解決問題的結論。「一旦立陶宛在名字上妥協。北京會覺得他們的行動有效，進而鼓勵大陸對立陶宛或其他國家施加更大壓力」。