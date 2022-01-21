張錫銘挾持老農翻版！警開6槍抓人 「淡定伯」距嫌2米旁看戲 (翻攝自記者爆料網)

屏東縣內埔分局員警14日深夜在圍捕一名槍砲治安顧慮人口時遭到抗拒，甚至用安全帽攻擊並推倒員警，員警當場鳴6槍示警但有民眾PO出圍捕現場影片，赫然發現有一名阿伯，竟然在兩名員警持槍警戒並對空鳴槍時，就站在李嫌一旁不到2公尺旁淡定圍觀，民眾急著喊「阿伯趴下啦，快走開」，他還是遊走在警方和嫌犯身旁若無其事觀看，事後李嫌順利被逮捕，但該位阿伯淡定舉動，立刻被網友「世界第一勇」。

從影片中可以看出，當時李嫌相當激動，兩名持槍員警與李嫌對峙，當時當時已對空鳴三槍，但李嫌不斷喊「我什麼東西都沒有拿，你要開槍打我殺我是不是?」，員警則喊「你剛剛打我，把東西放下。」

屏東警開6槍抓人，一名白髮阿伯(圖中)卻站在一旁觀看，距兩雙方不到2米，猶如當年張錫銘挾持老農翻版。(翻攝自記者爆料網)

不過李嫌不理會，持續逼近並四處走動，員警這時又繼續對空鳴槍，但這時卻有一名白髮阿伯，站在李嫌身旁約2米處淡定觀看雙方對峙爭吵，旁邊一旁還有民眾笑著喊「阿伯開槍了，你不要在那邊走來走去，快走過來啦」，同時也一邊勸李嫌「你就趴下就好了啦」。

整個圍捕重相當驚險緊張，但是阿伯無厘頭的舉動，和一旁民眾的笑聲，對比現場緊張氣氛顯得格格不入，也讓人哭笑不得。該名阿伯也因此被網友封為「第一勇伯」。

內埔警方14日深夜11時許執行巡邏勤務，發現一名可疑男子將機車停放於路中，腳踏板上載有疑似包裹槍支手提袋，經警方查詢，該名李姓男子為槍砲治安顧慮人口時，李男趁隙推倒警員，並以安全帽攻擊後徒步逃逸，執勤員警隨即對空鳴6槍警告，待支援警力到場後，順利將人逮補到案。

警方於李嫌機車提袋內查獲空氣槍1把、彈匣3個、短刀1把，經初步鑑驗，這把空氣長槍具有殺傷力，警詢後依槍炮彈藥刀械管制移送屏東地檢署偵辦。

李嫌不配合攔檢還襲警，勇警對空鳴6槍將人制伏。(警方提供)

李嫌不配合攔檢還襲警，勇警對空鳴6槍將人制伏。(警方提供)

內埔警分局長蘇偉荃表示，農曆年金錢流動率高，對地方治安更須強化，對任何不法及挑釁警察執法行為絕不寬貸，另民眾如發現有任何不法，請立即撥打報案專線110，讓犯罪無所遁形，共同維護社會治安。