全球晶片荒問題遲遲未緩解，從電子產品到汽車產業無一倖免，使得各國都開始加強在半導體領域的發展力道，大陸也期待能在2025年前完成晶片產業鏈自給自足的目標，不過有專家認為，受到美國制裁，大陸晶片業技術落後台灣及南韓等對手3、4代，距離達成目標還有一段差距。

CNBC報導，市場研調機構IDC半導體研究主管 Mario Morales受訪時表示，目前全球16奈米以下的先進製程全都集中在台灣及南韓，加上英特爾也負擔部分產能，相較之下，大陸先進製程技術發展緩慢，還落後對手3至4代。

先前舊金山貝恩策略顧問公司（Bain & Co）合夥人Peter Hanbury也曾提出相同看法，「大陸雖離自給自足靠近一步，但其實還有很長的路要走，半導體生態是相當龐大與複雜的，大陸仍相當依賴外國技術，尤其是在先進製程上依然處於落後局面。」

大陸先前曾喊出2025半導體自主的目標，並厚實在人工智慧、晶片製造的能力，但受到中美兩大強國的經濟貿易局勢升級，美國對華為、中芯等科技巨頭實施制裁，並將許多企業列入貿易黑名單，遏制大陸在科技發展上的布局。

若廠商有意向大陸廠商銷售半導體設備或技術，必須向美國政府取得許可證，但受到政經關係的衝擊，實際上仍呈現停擺狀況，這也讓大陸發展半導體產業雪上加霜。