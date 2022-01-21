2022年各國政府面臨多重難題，中國政府需決定對於產業監管的程度、各國政府需拿捏氣候政策時機及其背後的政治代價等，有相當多不確定性持續導致市場波動，使投資人仿如走在一片迷霧(mist)之中。因此，富達國際將「MIST」轉化為四大投資攻略。 此四大投資攻略分別是M - Multi-assets多重資產配置；I - Income solution固定收益投資；S - Sustainability 永續性投資機會；T - Thematic investing掌握趨勢主題。

富達國際表示，由於Multi-assets多重資產配置可兼顧成長與收益，因此，可在政策未明、通膨疑慮、市場波動難以掌握的前提下，投資人採取多重資產配置策略，以具成長性的股票搭配提供固定收益的債券，不僅能掌握股票成長動能，並透過債券收息抵禦股票市場波動，在滿足對於成長與收益需求的同時，有效控管風險與平衡波動。

另外，在固定收益方面「Income solution」方面，富達國際表示，即使通膨升溫且預期貨幣政策將稍有收緊，但由於整體債務增加，政策制定者預期將於必要時出手干預，因此應有助於降低殖利率上升以致債券價格下跌的風險。富達亞洲高收益債券基金經理人夏苔耘表示，亞洲高收益債市儘管去年受到政策和違約事件劇烈震盪，目前評價面仍相當具有吸引力，不僅利差來到史上僅次於2008年和2020年的高點，其殖利率達9.9％左右也是全球主要美元固定收益資產類別中最高，因此預期在市場升息且中國房地產債市止穩後，可望有不錯的表現機會，現在正是中長期投資的布局良機。

此外，富達國際表示，在未來將「永續（Sustainability）納入 投資之中可創造雙贏善循環。根據富達研究，重視ESG的企業報酬表現相對較穩定，在市場波動下報酬表現也優於ESG落後企業，且ESG領導者似乎均較ESG落後者更有能力長期提供具有吸引力的股息增長。最後，趨勢主題投資（Thematic investing）可在長期享超額報酬，著眼未來成長潛力，並透過長期投資，累積更有利的報酬成果。而在眾多具有中長期成長潛力的趨勢中，富達則持續看好未來通訊主題以及醫療健康護理主題。