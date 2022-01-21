大甲鎮瀾宮預計4月改選董監事，鎮瀾宮信徒易錦隆向台中市政府檢舉鎮瀾宮董事長顏清標戶籍有問題，卻長期擔任董事長，內政部日前口頭向台中市政府要求提供資料遭拒絕，隨即發出正式公文給台中市政府，要求提供鎮瀾宮組織章程。內政部次長陳宗彥今表示，昨日已經收到台中市政府提供的鎮瀾宮組織章程，上面規定很清楚，希望台中市政府跟鎮瀾宮能夠出面說明，釐清社會大眾質疑。

內政部為釐清顏清標是否符合鎮瀾宮董事長的資格，先前曾致電台中市政府，要求提供鎮瀾宮組織章程，但遭到拒絕。內政部長徐國勇18日表示，已經發出正式公文給台中市政府，要求提供資料，相信台中市政府看到公文會給。

據悉，內政部已於昨日收到台中市政府提供的鎮瀾宮組織章程，陳宗彥今在立法院受訪證實，確實已經收到鎮瀾宮組織章程，因鎮瀾宮屬於地方型財團宗教法人，組織章程相關內容應交由台中市政府及鎮瀾宮對社會大眾說明。

針對組織章程是否明定設籍問題，陳宗彥沒有正面回應，僅表示上面規定很清楚，希望鎮瀾宮對社會負起責任，台中市政府基於地方宗教財團法人主管機關，也能負起說明責任。

陳宗彥強調，內政部已經收到鎮瀾宮組織章程，不過，因為鎮瀾宮事地方型財團法人，先讓台中市政府跟鎮瀾宮對外說明。