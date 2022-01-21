謝和弦前妻Keanna（戴怡軒）近日認了與ØZI有過關係，今(21日)Keanna一改強硬態度，要求網友不要再傷害抹黑她身邊的朋友及「她想保護的人」，而另一方面，繼謝和弦先前發生虧ØZI之後跟他相見可以互喊「婊兄弟」外，謝和弦的妻子莉婭（陳緗妮）也發文，批評Keanna兩年前舉報謝和弦吸毒根本不是大義滅親，其實是場鴻門宴。

謝和弦2016年與Keanna結婚，2019年12月5日驚傳警方接獲Keanna檢舉，前往板橋一所住宅發現謝和弦吸毒，雙方正式鬧翻，之後更扯入莉婭疑似介入兩人感情風波，雙方常隔空交火，直到去年謝和弦才成功離婚，並梅開二度迎娶莉婭。

莉婭發文。（圖／翻攝自陳緗妮 Xiangni臉書）

莉婭昨意有所指說：「看著有人自己放火燒自己，還存心要燒別人，才想起了，這2年來我也是從這處境中走過來的」，並指2019年那場風波根本不是大義滅親，只是離婚前的鴻門宴，莉婭錯在太大意，「沒有在12/3謝和弦約我看電影前確認他是否單身！開心相處2天後卻無法脫身⋯」。

莉婭話鋒一轉，強調和謝和弦的關係並不是從砲友扶正，「謝謝我的老公選擇狠狠愛著我，我們相遇的起點並不是約泡（砲）的砲友⋯更沒有所謂心機心醜一次到位的計畫！從相識、落難到相伴相愛，最終有緣分結為了夫妻」，更分享ØZI新歌〈侵略性的浪漫〉說：「男孩/男人也要記得好好保護自己」，網友回應：「加油！覺得妳很棒」、「如今證明你們是對的，也算是守的雲開見月明」、「辛苦了..背了那麼久的黑鍋」。

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