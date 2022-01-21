法務部行政執行署台北分署執行「酒駕裁罰專案」，發現從事殯葬業的喻姓男子，欠繳酒駕及交通違約罰鍰共27萬餘元，卻因其工作不穩定，無力繳清，經執行官向喻母說明促請其子繳納，愛子心切的喻母，出面代子辦理分期繳納，並繳付第一期款項。

年約30歲的喻男2020年8月17日凌晨，開車行經北市松壽路16巷時，遭員警攔檢因拒絕酒測，遭裁罰18萬元，但喻男僅繳納1期即未續繳，他另因超速、違規停車、未繳停車費等違規，遭出131張罰單，累計欠繳27萬餘元。台北分署通知喻繳款，但他並無存款。

執行官請喻男的公司通知他處理繳款事宜，由於喻遲未聯絡，執行官去電該公司，恰好由喻母接聽，喻母承諾處理。喻母昨天到台北分署表示，兒子收入要看業務績效支薪，因受雇時間不長，業務工作剛起步，收入極不穩定，沒能力一次清償，請求准予辦理分期，並願意出具擔保書。

台北分署審酌喻男資力後，核准其分18期繳納，喻母並當場繳納首期案款1萬5000元。

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