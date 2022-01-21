北京冬奧組委今天（21日）上午舉行北京2022年冬奧會火炬接力新聞吹風會，北京冬奧會聖火傳遞將於2月2至4日，在北京、延慶、張家口三個賽區進行，包括11個閉環外的封閉傳遞區域，和1個閉環內的獨立傳遞區域。其中北京賽區共設4個傳遞區域，延慶賽區共設2個傳遞區域，張家口賽區共設5個傳遞區域。具體包括：

2月2日，將舉行北京冬奧會聖火接力啟動儀式。隨後，聖火將在北京奧林匹克森林公園、北京冬奧公園進行傳遞。

2月3日上午，將在延慶的八達嶺長城和世界葡萄博覽園進行傳遞；下午將在張家口陽原泥河灣遺址公園、張北德勝村、張家口工業文化主題公園、崇禮富龍滑雪場、張家口大境門遺址進行傳遞。

2月4日，將在頤和園、北京奧林匹克森林公園和大運河森林公園進行傳遞。需要說明的是，2月4日在奧森公園的這場傳遞屬於閉環內傳遞，來自奧林匹克大家庭的約50名火炬手將在此完成自己的火炬手使命。

在2月2日和2月3日的聖火傳遞結束後，還將舉行北京和張家口的城市晚間展示活動。