國泰世華銀行積極優化全行客戶線上線下體驗，於數位平台、分行及ATM提供多元的身分驗證方式，繼國泰世華網銀App 2020年推出FIDO生物特徵(人臉、指紋)登入後，為強化交易安全與便利，國泰世華2021年領先業界於網銀App導入採「直接辨識」技術的人臉驗證機制，讓客戶於交易轉帳時可多一層防護。

國泰世華銀行表示，手機只要有前鏡頭就能使用國泰世華網銀App的人臉辨識功能，不限任何手機型號。透過「刷臉認證本人交易」防止密碼外洩遭盜用的風險，同時也能提供更順暢便利的金融體驗，解決客戶忘記網銀密碼須到分行或ATM重設，以及未帶卡片無法提領現金等痛點。

過去民眾在網路進行交易時，多以密碼作為交易驗證方式，客戶要記憶密碼較為不便，因此，國泰世華導入人臉辨識驗證機制，讓客戶在網銀App進行轉帳時，不用記憶密碼，可選擇透過本人的人臉驗證即能完成交易，更能確保為本人進行交易，且當發生異常交易時，能透過人臉辨識系統的交易記錄釐清問題。

國泰世華銀行表示，人臉辨識有三大特色，為客戶的身分與交易層層把關：第一，嚴格比對確保本人身分。客戶註冊人臉辨識服務，系統或行員確保註冊的人臉為帳戶持有人；第二，「直接辨識」技術強化交易安全。客戶以人臉辨識轉帳進行交易驗證時，系統即時比對當下辦理交易的人臉與客戶留存於本行之人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」是否吻合，經確定是本人，交易才能完成；第三，單一身分嚴防盜用：有別於間接辨識技術直接信任手機裝置存取的臉部資訊，於本行一個ID(身分證字號)只能註冊一張人臉，有助於降低交易風險。

國泰世華銀行目前提供10項人臉辨識服務，使用場景涵蓋線上、線下，現在客戶已能透過人臉辨識完成多項服務的身分驗證，例如於網銀App啟用非約定轉帳服務、調整ATM提款限額，免跑分行辦理，2021年的下半年每月平均使用次數近140萬次，較上半年成長50％。

另一方面，台北捷運沿線約有150台ATM提供人臉辨識提款服務，該驗證機制也將擴大應用於國泰分行，全面提升客戶線上線下服務體驗。