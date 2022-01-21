財政部將於25日公布2021年11、12月期統一發票號碼，不過9、10月期的統一發票千萬特別獎，獎號「14872301」中獎張數共計13張，仍有5張還未兌領，其中在屏東縣屏東市金玉堂僅花8元購買螢光筆就中千萬大獎的幸運兒也還未兌領。

根據財政部資料顯示，千萬特別獎中新竹是有1張，是消費者到新竹市東區Big City停車花費60元。另外台南市也有1張，消費者到台南市中西區賓士府前KTV唱歌、吃飯等，花費2602元。

屏東縣就是消費者到屏東市的金玉堂批發廣場購買螢光筆僅花8元就中大獎；高雄市則有2張未領，包含在高雄楠梓區建佑藥局消費400元以及到高雄三民區定食8消費，花費470元。

另外，200萬元特獎獎號「37250799」中獎張數16張，也仍有5張中獎發票未兌領。

其中新北市有1張，即在板橋區的遠東百貨用餐，花費金額3057元；桃園市有2張，分別是在龜山區金玉堂消費者只花29元購買自動鉛筆，就中大獎；另一張則是在全家中壢元大一店購買義大利麵、茶葉蛋、飲料，花費89元。

南投縣也有1張，消費者在埔里鎮可迪麵包花園花費128元；彰化縣則也有1張，為在7-ELEVEN溪東門市購買飲料、熱狗、茶碗蒸及包子共177元。

財政部表示，2021年9、10月期統一發票中獎兌領期間僅到今年3月7日止，所以中獎的民眾趕緊找找手中的發票兌領，不要錯過了好運喔！