歐洲央行(ECB)行長拉加德(Lagarde)對法國國際廣播電台說，隨著歐元區的主要驅動因素例如能源價格飆升和供應瓶頸的消退，預計歐元區的通膨將在一年內逐步下降。

拉加德說，這些將在2022年之中逐步穩定和緩解。

在被問及她如何對抗物價壓力的政策時，拉加德重申，由於經濟形勢不同，歐洲央行不需要像美聯準會那樣大膽地行動。

「美國經濟復甦的週期領先於歐洲，因此我們完全有理由不像人們想像中那樣像聯準會迅速和殘忍地採取行動」，拉加德補充稱，美國的通膨率也為更高。

行長也說，「但我們已經開始做出反應準備，我們顯然已經做好準備，一旦數據、資料和事實要求這麼做，ECB就會採取貨幣政策措施。」。

拉加德在採訪中還評論了歐元區近期的殖利率趨勢。德國10年期國債被視為主要基準，自2019年以來首次超過0%。拉加德表示，如果殖利率再次上升，這意味著經濟基本面正在改善。