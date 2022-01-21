近期倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格飆漲，因全球鋁礦供應緊張，推升鋁價，鎳價亦大漲，以美國市場為主的大成鋼(2027)可望順勢調漲價格，今年營運亦可望維持佳績，推升近期股價逆勢上揚。

全球第二大鋁礦生產國俄羅斯和烏克蘭情勢緊張，為鋁市供給增添不確定性，LME鋁價續揚。此外，鎳價漲到近11年新高。大成鋼表示，現在原物料價格上漲，公司將視市況調漲產品售價；公司指出，目前市場需求強勁，供給吃緊，隨著美國鋁捲板需求暢旺，價格料易漲難跌。據了解，大成鋼1月以來鋁捲板每公噸已上漲100美元，漲幅近2%。

鋁價走揚加上需求旺，未來繼續看漲。隨著原物料上漲，公司的庫存價值提高，對大成鋼本季營運亦有利。

大成鋼看好1月需求保持強勁，可望帶動營收獲利，預估單月營收將回升到80億元之上。

回顧去年第四季，大成鋼受工作天數減少影響，去年12月營收下滑至72.83億元，2021年第四季營收季減5.48%，為245.95億元，仍年增49.72%。2021年受惠不鏽鋼材、扣件及鋁捲板三事業同步價、量齊揚，全年營收970.58億元，改寫歷史新高，年增63.69%。

大成鋼2021年前三季稅後淨利68.07億元，創新高，EPS為4.18元。法人預估，全年獲利突破90億元、改寫歷史新高，EPS估約5.5元。

展望今年，大成鋼看好不鏽鋼、鋁捲板、扣件在美銷售價格有撐，毛利率也保持在高檔水準，預計今年可望呈現產品價穩、量增之格局，樂觀看待全年營收、獲利表現。