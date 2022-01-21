農曆春年即將到來，惟新冠肺炎病毒持續變異，使全球疫情再度升溫拉警報，考驗各銀行的數位化服務進展。遠東銀(2845)表示，2021年全台面臨國內外疫情夾擊，促使民眾轉向選擇零接觸的數位金融服務，使遠銀離櫃率至年底飆升至95％、創下歷年新高。

遠銀指出，「離櫃率」是金融服務數位化的重要指標，95％的離櫃率意味100筆交易中僅5筆是透過臨櫃完成，其餘95筆交易均為透過數位自動化服務完成。其中，遠銀轉帳交易至去年底離櫃率衝上98％、亦同步創下新高。

遠銀表示，依內部數據顯示，疫情迅速改變台灣民眾的金融使用行為，Mobile only從趨勢變成進行式，客戶透過APP轉帳筆數較2019年疫情前跳增達2.3倍。同時，金融服務夜間使用比例亦快速成長，尤其是凌晨4～6點時段進行金融交易的客戶跳增達2倍。

遠銀積極數位布局、提供順暢易用的數位服務，從日漸攀高的離櫃率可獲證明。同時，遠銀的數位創新亦獲肯定，共享經濟的創新商業模式受英國媒體「全球經濟雜誌」（The Global Economics）「全球經濟獎」肯定，獲頒台灣最佳創新數位銀行獎。

全球經濟雜誌認為，遠銀Bankee社群銀行以B2C2C模式攜手民眾、以B2B2C模式攜手新創科技公司，積極拓展各領域多元金融生態圈，此共享經濟的新商業模式打破虛擬與真實世界藩籬，概念與元宇宙的集體虛擬共享空間概念相當符合。

全球經濟雜誌評審認為，遠銀Bankee社群銀行線上分行就像元宇宙中的虛擬分行，創新服務為金融業帶來思維改變，不僅使銀行與客戶成為雙向共創關係、與新創科技業成為競合關係，也改變客戶資料自主權。