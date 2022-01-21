《櫃買市場》鈺鎧上櫃案26日審議 10:342022/01/21 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心預計1月26日審議鈺鎧(5228)上櫃案，鈺鎧主要從事電感研發、製造與銷售，董事長為黃其集，推薦證券商係永豐金證券及富邦綜合證券，申請時資本額3.36億元。 鈺鎧2020年營收為5.11億元，稅後淨利為0.29億元，每股盈餘為0.87元。2021年前三季營收為5.43億元，稅後淨利為0.44億元，每股盈餘為1.31元。 《資訊服務》緯軟2021獲利創次高 每股盈餘6.91元 《電子商務》新零售高層換血 打造獲利目標 #鈺鎧 #上櫃案 #日審議 #稅後淨利 #每股盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》上奇2021年獲利再創高 賺近半股本 17:052022/01/13 財經 《半導體》記憶體需求看升 福懋科持穩向上 11:592022/01/19 財經 《資訊服務》傳奇2021年每股盈餘1.29元 10:002022/01/15 財經 《觀光股》聯發國際上櫃飆漲76％ 幸運兒1張現賺近6萬元 09:432022/01/14 財經 《半導體》今年成長審慎樂觀 南茂放量登逾3月高價 15:572022/01/12 財經 《電腦設備》凌華Q1淡季續強 今年拚雙位數成長 10:342022/01/20 財經 長科＊ 去年大賺逾4.8個股本 04:102022/01/19 證券．權證 緯創2021每股賺3.76元 十年新高 04:102022/01/19 證券．權證 晶宏去年前11月賺近一個股本 04:102022/01/15 證券．權證 健和興2021年獲利 年增逾一倍 04:102022/01/18 證券．權證 《未上市個股》年營收大爆發 雲豹能源明登興櫃 15:232022/01/18 財經 財經熱門新聞 300億設備大單能給中芯？ASML大咖洩1句 陸晶片業不妙 - 財經 美股跌跌不休 這次不是因為美債殖利率？兇手其實是他的一句話 - 財經 台灣肯德基、必勝客換老闆？外媒爆怡和考慮出售港澳台業務 - 財經 釘子戶GG了！新北住都中心成功整合首宗海砂屋都更案 - 財經 - 工商 拜登民調慘不忍睹 美股鐵定崩？專家笑了：華爾街看好戲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。