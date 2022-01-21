櫃買中心預計1月26日審議鈺鎧(5228)上櫃案，鈺鎧主要從事電感研發、製造與銷售，董事長為黃其集，推薦證券商係永豐金證券及富邦綜合證券，申請時資本額3.36億元。

鈺鎧2020年營收為5.11億元，稅後淨利為0.29億元，每股盈餘為0.87元。2021年前三季營收為5.43億元，稅後淨利為0.44億元，每股盈餘為1.31元。

《資訊服務》緯軟2021獲利創次高 每股盈餘6.91元
《電子商務》新零售高層換血 打造獲利目標
#鈺鎧 #上櫃案 #日審議 #稅後淨利 #每股盈餘