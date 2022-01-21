近期倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格飆漲，銅價回到每噸1萬美元左右，將對第一銅(2009)營運有利，本季將隨著需求續強且產品價格可望跟進漲價，助益業績維持高檔。

目前倫敦金屬交易所(LME)期銅價格漲到每噸9990美元，上漲148.50美元，現貨價則達1萬美元水準。

第一銅公司營運與銅價呈正相關。LME銅價去年第四季維持在每公噸9500美元以上高檔，優於去年第三季平均值。第四季所接的較高價訂單，部分延到今年第一季顯現，有利本季營運維持高檔。隨著本月銅價回到近1萬美元，將持續推升產品價格，助益營運表現。

去年受惠需求增加以及銅價大漲，第一銅2021年全年營收32.18億元，年增42.39%，創近六年新高。去年前三季每股淨利1.08元。

第一銅看好需求續強，積極拉升銅片供應量，加上銅價走高，對營運保持樂觀態度。

展望今年，預期半導體、車用銅片需求持續強勁，因公司產能早已滿載，因此正積極拉升鍍錫銅片、高性能銅片等產品供應量，其中，以車用為主的鍍錫銅片，預計每月產能250噸可逐步拉升至280~300噸，也有新增機台規劃，將新增業績成長動能。