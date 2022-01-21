57歲李姓男子因涉及懲治盜匪條例及詐欺案等罪，自2013年起遭多個院檢通緝，逃亡近10年時間，改名在花蓮縣豐濱鄉依靠打零工維生，怎料19日仍遭警方逮捕。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名前科累累的57歲李姓男子，30幾年前入屋洗劫、綑綁並性侵女屋主，身背多條詐欺等惡行，遭判無期徒刑，自2013年起遭台北、新北、桃園地方檢察署及桃園地方法院通緝，逃亡近10年時間，改名在花蓮縣豐濱鄉打零工維生，花蓮警方獲可靠情資，19日前往埋伏，李男見警向前盤查一臉錯愕，喃喃自語地說「警察怎麼會到鄉下查緝自己」，警方依法遞解歸案後，他也將在牢中吃年夜飯。

據了解，李姓男子身上除背負4起詐欺案件，1990年在1個月內，先是搶劫官男財物，再到藍女家中，洗劫手上鑲玉金戒指，再將其捆綁毆打，並搜刮屋內金項鍊2條、金戒子等財物，得手後意圖性侵藍，最後因藍奮力抗拒，沒有得逞，不過同年還是被依懲治盜匪條例，判處無期徒刑。

由於李男連同懲治盜匪條例，身背5案，卻未到案執行，2013年起分別遭台北、新北、桃園地檢署和法院發布通緝後，四處逃亡，躲避警方查緝近10年時間，最後選在花蓮豐濱鄉石梯坪一帶落腳，並住在居住在一間不起眼的鐵皮屋平房，家中還養4隻狗，並化名「李海莫」，在附近打零工維生，戰戰兢兢地過生活。

怎料李男最後還是被警方逮到，見警方登門盤查時，還一臉錯愕不解「為什麼警察會到鄉下地方查緝自己」，不過他似乎知道自己難逃法網，仍乖乖配合，拿出駕照、健保卡供警方確認身分。

花蓮縣警局保安警察隊隊長鄭金龍指出，19日下午，依據可靠情資，派遣霹靂小組3名幹員前往豐濱鄉查獲一名李姓通緝犯，趁他駕駛車輛返家後，隨即上前盤查，雖然目前沒有發現有他人協助其藏匿，不過經警詢後，將解送花蓮地檢署歸案。