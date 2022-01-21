陸港股市21日開盤走弱。隔晚美股三大指數反彈後轉跌，道瓊五連跌，那斯達克指數更創逾半年低。滬指開盤跌0.23％，港股20日勁升逾800點後，21日開盤跌0.22％。

上證指數開盤報3546點，跌8點或0.23％；10：22報3532點，跌22點或0.63％。

深成指開盤報14144點，跌54點或0.38％；現報14107點，跌91點或0.64％。

滬深300指數開盤報4808點，跌14點或0.31％；創業板指數開盤報3052點，跌13點或0.42％。

各類股普遍有賣壓，飛機製造、醫療器械股跌逾2％；石油、房地產、電力、有色金屬、鋼鐵、金融、化工股偏弱。

港股部分，恒指開盤跌54點或0.22％，報24897點。10：24報24952點，漲0.026％。

國指開盤跌52點或0.6％，報8708點。科指開盤跌56點或0.95％，報5840點。

個股表現方面，友邦開盤漲4.3％，報92.5港元。

指標科技股走跌，阿里巴巴開盤即跌4.1％，報126.1港元。騰訊開盤跌0.6％，報468.8港元。美團開盤跌1.3％，報235港元。網易開盤跌3.4％。