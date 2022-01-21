距離北京冬奧會開幕，進入到數計時半個月。北京冬奧會開閉幕式總導演張藝謀20日接受中央廣播電視總台記者獨家專訪，介紹了冬奧開幕式的相關情況。張藝謀表示，開幕式預計不超100分鐘，簡約且精彩。目前，北京冬奧開幕式正在進行最後的排練和調整。創意工作其實開始於兩年半以前，曾做過很多嘗試。

張藝謀表示，相比2008年北京奧運會開幕式，2022年北京冬奧會開幕式時長比較緊湊，預計不超過100分鐘，目標是「簡約且精彩」。此次開幕式參加文藝演出的演員大概不到3000人。面對鳥巢的超大空間，團隊將用創意和科技去實現視覺上的飽滿效果，把表演化為儀式的一部分，前後銜接起來，讓整個開幕式一氣呵成。

張藝謀表示，如果選用一些詞語來形容2022年北京冬奧會開幕式，將是空靈、浪漫、現代、科技，等等。與2008年北京奧運會開幕式相比，最大的不同是：講述角度由「我」轉變為「我們」。

張藝謀表示，2008年北京奧運會開幕式，更注重的是讓更多人瞭解中國傳統文化，而2022年北京冬奧會開幕式則是講全人類共有的精神和理念，講人類命運共同體。這體現出了文化自信，一起向未來，是「我們」一起向未來。