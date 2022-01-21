國民黨立委蔣萬安（右）與第四屆國會青年體驗營學員合照。（圖／取自蔣萬安臉書）

去年底四大公投案、台中市第二選區立委補選、台北市第五選區林昶佐罷免案，國民黨慘遭「三殺」陷入低迷，也遭質疑年輕票生鏽。國民黨近日舉辦第四屆國會青年體驗營，營隊學員平均僅22歲，國民黨立委蔣萬安應邀出席與現場青年互動。其中有位正妹與蔣合照，在鏡頭前手摸著頭髮露出靦腆微笑，狀似害羞的模樣吸引不少網友注意；有人更從蔣與年輕人的互動，看出蔣廣受年輕族群歡迎，未來若選台北市長堪稱「穩了」。

蔣萬安20日在臉書發文表示，他應同黨立委江啟臣的邀請，參與第四屆國會青年體驗營活動，和現場的年輕朋友分享他對政治網路生態的觀察。蔣指出，這個營隊從2016年開始，每年都吸引許多對公共事務有熱忱、有想法的年輕朋友報名參加，今年平均年齡22歲，年紀最小的更是只有18歲。

蔣萬安稱讚，營隊學員雖然年輕，對於時事議題的看法卻都相當成熟，也很勇於表達自己的意見，讓他深感青年力量是「民主發展的防腐劑」，越來越多新血的投入，一定能讓我們的公民社會更加成熟；他也重申自己支持投票年齡門檻下修到18歲，強調千萬不要小看年輕的力量，未來社會樣貌，應該讓更多年輕人參與、共同決定。

此文發出後獲得超過5000個讚、超過130則留言。其中不少網友認為，蔣萬安的台北市長之戰「穩了」；其他網友則表示：「看到那個小妹妹跟蔣委員合照的模樣，看來國民黨也不是沒年輕票」、「正妹感覺跟委員合照很害羞」、「好靦腆的正妹，國家善良的希望」、「蔣萬安很受年輕人歡迎呢」、「年輕人不是不挺藍，是人的問題」、「國民黨需要世代交替，年輕人才有支持的動力」、「看來年輕人也不是全挺綠」、「誰說國民黨沒年輕人？」