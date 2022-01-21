韓國財政部21日宣布，要新增14兆韓元（約117.5億美元）財政預算支出，以協助因延長防疫限制而大受衝擊的自雇者和小企業渡過難關。

財政部表示，新增預算支出裡，約11.5兆韓元將用來支援小企業主，和補償他們因延長防疫相關限制而遭受的損失。

另外，1.5兆韓元用來補助40萬確診者，和2.5萬張醫院病床，來降低民眾染疫後的財務負擔。剩下的1兆韓元將充當緊急備用金，準備在變種病毒Omicron進一步擴散後，來應付民間需要更多的援助。

為了籌措這新增預算支出，政府將發行價值11.3兆韓元公債，和從公共備用金中挪用2.7兆韓元。

政府的新增預算案將在24日提交國會審議。若此案被通過，政府本年度的預算支出將增加至621.7兆韓元創新高。

韓國將在3月9日舉行總統大選，但目前執政的共同民主黨民調低落，外界認為其在大選前的短短數周內難以恢復民眾的支持。