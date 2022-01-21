大陸澎湃新聞21日報導，美國司法部聯邦檢察官當地時間20日提出撤銷政府對麻省理工學院（MIT）機械工程學知名學者、華裔教授陳剛指控的動議。目前，法官已經批准了該動議。這是美國司法部所謂「中國行動計畫」(China Initiative)的又一重大挫折。

美國司法部聯邦檢察官羅林斯（Rachel Rollins）在訴訟駁回動議中稱：「我們在調查中獲得了有關被告所稱遺漏的重要資訊。 在根據這些資訊對證據進行整體評估後，政府再也無法在審判中履行其舉證責任。因此，駁回起訴書符合正義的利益。」

澎湃新聞報導，對此，陳剛的辯護律師費雪（Robert Fisher）發給澎湃新聞一份聲明中回應：「政府終於承認了我們一直以來說的話： 陳剛教授是無辜的。」「我們的辯護從來不是基於任何法律上的技術細節。陳剛沒有犯下任何他被指控的罪行。他從來沒有參加過什麼人才培訓項目。他披露了所有應該披露的事情，從未向政府或其他人撒謊。」

陳剛本人在聲明中簡單地表達了自己悲喜交加的感受：「雖然我為自己的苦難經歷結束而感到寬慰，但我知道，這個極其錯誤的『中國行動計畫』將繼續給學術界帶來無端的恐懼，其他科學家仍然面臨指控。」

針對陳剛的案件是「中國行動計畫」中最引人注目的案件之一，該計畫始於2018年前總統川普執政時期，美國官方宣稱其是為了應對外國安全和技術威脅的行動。然而，大多數的被調查對象僅僅因為一些文書失誤或較輕的不當行為而被解職，並遭到嚴重的刑事指控。

美國法律專家指出，以一個國家名字來命名的執法調查行動在美國歷史上十分罕見。隨之而來的是，越來越多的在美中國留學生、華裔學者和科學家僅僅因其種族、國籍或與中國的關聯而受到調查的不公平待遇，這已經在華人社區造成了「寒蟬效應」。

2021年1月14日清晨，陳剛在位於麻塞諸塞州劍橋市的家中被捕。陳剛被捕一事在中美兩國科學家當中引發巨大迴響。隨後的幾周裡，中美學術界發起了一場罕見的聲援潮。MIT表示將承擔陳剛案的所有法律訴訟費用。

自被捕以來，陳剛一直在麻省理工學院帶薪休假。20日檢方撤銷案件的消息傳出後，麻省理工學院院長雷夫（Rafael Reif）表示，他迫切希望陳剛回到學校繼續工作，此案給後者及其家人帶來的負擔「超出了想像。」

陳剛的案件是第8起在審判前被駁回的「中國行動計畫」相關案件。值得注意的是，該計畫下第一個進入審判階段的案件由於美國政府沒有提供足夠的證據證明指控，法官已於去年9月裁定政府敗訴，被指控的田納西大學華裔學者胡安明被無罪釋放。

《紐約時報》今年20日報導稱，預計拜登政府官員將在未來幾周宣布對「中國行動計畫」的修改。多名司法部現任和前任官員表示，「中國行動計畫」這個名稱可能會被取消，其名下的案件可能不再被打包成一個獨立的類別，而是被重新納入司法部國家安全司（National Security Division）的工作範圍。

針對檢方撤銷對陳剛起訴的決定，致力於維護華裔美國人權益的百人會（Committee of 100）20日發布聲明，再次呼籲政府立即取消「中國行動計畫」。

「絕大多數被告最終都沒有被定罪或是遭到解職，這場運動極大地損害了許多無辜華裔美國人的生活、事業和健康，並對美國在全球科研和創新領域的領導能力造成了損害。鑒於該計畫的錯誤以及對個人和機構造成嚴重負面影響，百人會同亞太裔社區、其他民權組織和高等教育機構共同呼籲司法部立即停止該計畫。」聲明說。