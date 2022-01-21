前洋基投手邁特(Sergio Mitre)在2020年7月涉嫌性侵、虐待前女友當時2歲的女兒，並且將其致死，殘忍手段令人髮指，在那之後警方就開始展開全面調查，而在最近這起案件的最後判決出爐了，邁特將面臨40至60年的有期徒刑。

A former MLB pitcher is going to jail after he was convicted of raping and murdering his ex-partner’s 22-month-old daughter.



Sergio Mitre, who won the 2009 World Series as a Yankees, was sentenced between 40-to-60 years in prison.https://t.co/vDp1sfkd2Q — New York Daily News (@NYDailyNews) January 21, 2022

今年40歲的邁特2019年就曾被當時女友指控家暴，接著在2020年他變本加厲，竟涉嫌性侵、虐待前女友的22個月女兒致死，當時根據法醫的驗屍報告指出，女童因腎動脈破裂導致低血溶性休克，背部還出現多處瘀青，被推測遭到性侵及虐待。

當時據《每日郵報》指出，邁特19歲的女友向警方供稱，自己2歲女兒在事發前一天因腹痛、嘔吐前往診所就醫，隔日症狀再度復發，緊急送醫後不治，而在法醫公布驗屍結果後，警方接著發現邁特身上持有毒品，這很可能是導致邁特做出殘忍行為的原因。

邁特2003年從小熊展開大聯盟生涯，效力到2005年，接著陸續轉投馬林魚、洋基、釀酒人，在2009年時因我國好手王建民因傷整季報銷，他成為了頂替人選，而他的生涯累積13勝30敗，自責分率5.21，成績並不出色，離開美國職棒後投入墨西哥聯盟延續生涯。