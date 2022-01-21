台灣人口結構已受高齡化、少子化威脅，依據勞保局統計至去年10月底，現階段僅11.2%的勞工參加勞退自提退休金，更加劇退休金不足的社會經濟危機。專家表示，及早規劃退休金，才能確保退休生活保障無虞。而據統計，國人資金湧台股，減少對債券基金的投資，上個月台股基金總規模也首度超越境內外高收債基金的規模表現，兩類基金出現「黃金交叉」，反映出國人買基金的風向已經轉變。

在諸多投資工具和市場中，元大投信首推以台股作為累積退休金的標的。據統計，2021年台灣上市櫃公司前三季獲利突破新台幣3兆元，全年總獲利應可達4兆元，同時按近10年台股上市櫃公司的股息配發率推算，今年總股息有望飛越2兆元，史上新高。

針對積極追求成長的年輕族群，元大投信2001基金投資團隊補充，這類族群可挑選不以配息為訴求的台股主動式基金，觀察過去三年台股大漲，多數台股基金漲幅更加優異。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑也認為，回顧2021年，上市櫃公司繳出亮麗營收成績單，去年12月、第四季與全年營收飆出「三高」，12月營收首度突破4兆元；第四季營收11.49兆元、季增及年增逾一成；全年合併營收40.91兆元、年增16.2％，三項紀錄均創下台股史上新猷，有望帶動2022年股利發放成長。此外，觀察過去一年，每季度市場投資主軸都不太一樣，電子、傳產、金融交替，預估隨著股價基期逐漸墊高，資金輪動的速度恐加快。