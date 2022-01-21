台北市知名的貴子坑鄉村俱樂部負責人陳仲明，2009年在北投地區開鑿溫泉，他為規避溫泉法找議員協助會勘後，時任產發局水資源股長陳相伯在會勘紀錄上放水，一審依公務員登載不實等罪將陳相伯判囚1年6月、陳仲明1年10月，台灣高等法院更一審都改判無罪。可上訴。

更一審依卷證資料認為，當時溫泉井有大石頭覆蓋，陳仲明並未領勘溫泉井，在場人陳述意見後，陳相伯在會勘紀錄記載「現場隱蔽無法實際勘查井位」，無法認定是「明知」不實而在所掌之公文書直接故意為不實登載，再加上檢方舉證不足，判處無罪。

檢方起訴，陳相伯擔任台北市政府產發局公共事業科水資源股股長時，執掌溫泉資源管理及地下水業務督導，2009年2月17日至陳仲明經營之貴子坑鄉村俱樂部會勘時，發現有以混凝土封閉新井佯稱舊井之情形，竟未如實在會勘紀錄登載。

檢方指控，陳相伯以在場人士的臆測說明為登載，並使在場之人簽名，營造假象，且將「現場隱蔽無法實際勘查井位」之不實事項登載在會勘紀錄，足以生損害於溫泉管理之正確性，陳仲明於取得開會勘紀錄後，向產發局申辦溫泉開發許可。