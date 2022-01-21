來到1月下旬，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，生肖屬鼠、牛、虎、雞、豬的人月底這段時間最幸運，他們事業一步登天，逐漸富貴起來，擁有順心的幸福生活。

▍1.生肖鼠

屬鼠人1月下旬有「六合貴人」之吉運，頭腦靈活創意多，容易遇到伯樂，前途無量，貴人出現指明職場道路，帶來升職位、漲薪水的機會。屬鼠人容易交得一些知心朋友，因而常有貴人在身邊，諸事順心，有名有利。

▍2.生肖牛

屬牛人1月下旬正值「食神坐比」之吉運，財富收入會因事業的帶動而有所提高。工作中快速解決問題，自信滿滿，事業上風風火火，越做越有衝勁。財富也越來越多，業績好，人緣旺，喜事一個接一個。

▍3.生肖虎

1月屬虎人步入「祿馬同鄉」之大吉運，下旬能有滿意的收穫，多在財富上和事業上。工作順利，努力有成，應好好把握。能得到上司的認可和器重，必能平步青雲。還有「紅鸞」桃花入命，單身者有人幫忙介紹對象，或有長輩安排相親，愛情事業都美滿。

▍4.生肖雞

屬雞人1月下旬有「三合貴人」之吉運，容易遇到欣賞自己的貴人，得到升職機會。財運跟著事業水漲船高，賺錢容易，不愁錢花，日子過得順心如意。家人、朋友、身邊人都是貴人，能帶來許多福氣，喜事不斷。

▍5.生肖豬

屬豬人1月下旬行「官印相生」之大吉運，好運氣攔也攔不住，富貴到來，貴人到來。屬豬人向來是有財氣的，他們和窮苦沾不上邊，注定能富貴。會有許多因成果努力而得到的收穫，讓錢包鼓起來，每一天都心想事成。

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