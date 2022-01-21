居家檢疫鬧失聯 潘茹玉遭罰60萬元 11:192022/01/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市政府民政局今天表示，19日入境的26歲潘茹玉居家檢疫期間失聯，經警方調閱監視器循線追查後尋獲，春節專案期間加重裁處，將開罰新台幣60萬元。 涉嫌操控運價 南韓開罰23家航商 居檢等嘸救援猝死 妻控官僚殺人 #失聯 #潘茹玉 #60萬 #居家檢疫 #遭罰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 玉山金攜六師公會 快樂捐血 04:102022/01/21 金融．稅務 龍千玉無預警宣布喜訊 為穿白紗減重4公斤 13:562022/01/20 娛樂 台積電帶旺高雄房市 天玉集團去年營收破180億 19:212022/01/19 財經 期交所 調整保證金適用比例 04:102022/01/19 證券．權證 拚CPTPP 數位侵權改列公訴罪 04:102022/01/21 金融．稅務 龍千玉出輯 白紗長髮扮公主 04:102022/01/21 娛樂新聞 被嗆「姑息養奸」 陳時中狂笑：約周玉蔻一起打高端 15:012022/01/20 生活 大陸工信部：產業鏈供應鏈穩定得益於疫情防控有效有力 13:552022/01/20 兩岸 陳時中若選台北 黃揚明：放這段影片 他的票會跑掉一堆 00:112022/01/21 政治 周玉蔻打嘸高端竟嗆陳時中「姑息養奸」 街頭民調結果曝光 07:342022/01/21 政治 男居檢失聯猝死救護車拖1.5小時才到 家屬批「官僚殺人」擬告高雄市府 11:222022/01/19 社會 社會熱門新聞 銀行界劉德華床戰拍10女 藏15.8G性愛片 妻求償2210萬判決出爐 - 社會 國家隊之恥 陸口罩充MIT海撈3407萬 加利老闆判決出爐 - 社會 F-16V戰機殉難飛官陳奕 死因出爐 - 社會 聽障男獨攀雪山失聯22天 今尋獲遺體飄雪阻運下山 - 社會 國道驚魂畫面曝 曳引車整組輪胎噴飛國道脫落 後車驚呼「嚇死人」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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