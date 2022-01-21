台北市政府民政局今天表示，19日入境的26歲潘茹玉居家檢疫期間失聯，經警方調閱監視器循線追查後尋獲，春節專案期間加重裁處，將開罰新台幣60萬元。

涉嫌操控運價 南韓開罰23家航商
居檢等嘸救援猝死 妻控官僚殺人
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