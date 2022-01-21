呂姓男子因曾對前妻暴力相向2020年遭法院核發保護令，但他竟打電話恐嚇對方，又開車高速衝撞前妻及同行的楊姓男子，還倒車輾壓致對方受重傷，高雄高分院考量呂男未與被害人和解，且犯後態度不佳，依殺人未遂罪判囚5年8月，上訴後，最高法院駁回確定。

2020年9月13日法院核發民事緊急保護令，令呂男不得騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害前妻，員警打電話告知呂男後，他竟打電話給前妻並留言「讓你在高雄吃不下、住不下」。之後呂男又傳1張躺在病床、插有鼻胃管男子之照片，且在下方註記：「人不犯我，我不犯人，人若犯我，雖遠必誅」恐嚇前妻。

呂男因自認與前妻有債務糾紛，同年12月13日晚間6點多，他看到前妻及楊姓男子沿高雄市鼓山區南屏路西側行走，正欲通過路口返回她住處時，呂男開車加速逆向衝撞對方，未下車察看傷勢及所處位置，隨即倒車再度輾壓，致對方受重傷，

呂男之後下車，對哀號中的前妻不斷痛駡，並拿手機拍下她哀號之慘狀，因路人報警由警方到場處理後，將傷者送至醫院救治，呂男向承辦之員警表明其為駕車肇事之人，自首而接受裁判。