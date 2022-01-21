CP3 drains the clutch 3 for the @Suns! pic.twitter.com/AxXCyj4UdD — NBA (@NBA) January 21, 2022

獨行俠本季就是贏不了太陽！賽前同拿4連勝的太陽與獨行俠21日在達拉斯交手，太陽靠著戴文布克攻下28分，保羅也拿20分、11助攻與5籃板，更在最後關頭投進致命三分球，最後以109比101逆轉擊退獨行俠，除摘5連勝續居西區龍頭，太陽本季也確定3連勝橫掃獨行俠。

太陽上半場幾乎全看戴文布克一個人在打，加上團隊三分外線火力明顯熄火，也讓太陽始終落後地主獨行俠，東契奇更在上半場結束同時投進壓哨三分球，幫助獨行俠打完上半場，取得53比45領先，不過情勢在下半場開始產生變化了。

上半場得分掛零的太陽前鋒克勞德，竟在第3節接連在三分外線開火，個人單節進帳10分，太陽打出12比2猛攻，不僅追上，更以69比68超前，可是接下來獨行俠靠著鮑威爾、小哈達威內外聯手，打完前3節，仍以82比74領先太陽。

沒想到太陽末節又是一波12比2，打到最後1分49秒，更以104比99領先，打到最後48.3秒，太陽挑戰成功，讓芬利史密斯的罰球變成進攻犯規，保羅更在最後26.1秒投進致命三分球，也讓地主獨行俠完全喪失反撲機會只能認輸。

太陽除了戴文布克與保羅稱職演出，克勞德也拿13分，布瑞吉斯與佩恩各有12分；獨行俠仍以東契奇28分、8助攻與8籃板，但他在第3節摔傷脖子，隨後表現明顯受到影響，布朗生19分，波爾金吉斯也拿18分、11籃板，小哈達威11分。