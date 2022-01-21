駁斥威脅說！ 華視總經理莊豐嘉：我何德何能威脅台灣最大在野黨

華視總經理莊豐嘉要求國民黨立院黨團撤下檢討華視長年虧損的預算提案，因被指語帶威脅要修理國民黨，激怒朝野兩大黨團黨。公視昨(20日)開董事會，決議請華視今(21日)開臨時董事會討論。而莊於今早8時許在臉書貼文寫下，「一切都是最好的安排！在成績最好的一年告別，留下對得起自己和大眾的身影，是最好的ending」。

立院臨時會協商中央政府總預算進入收尾，未料官股占8成的華視，傳出總經理莊豐嘉要求國民黨團撤下檢討華視與台灣事實查核中心合作等長期虧損的預算案，否則將開記者會修理國民黨。國民黨團總召費鴻泰揚言只要莊豐嘉在華視，黨團就拒審預算；柯建銘也強烈抨擊莊逾越紅線，強調「你（莊豐嘉）留不住了，我們一定調整。」

莊豐嘉今早在臉書指出，華視往年虧損多在2至3億元之間，去年華視預算目標是虧損2.9億元，原因是進入52新聞台之後，必須大幅增加至少一百人的人事成本，以及辦公空間裝修及設備採購等支出。在這情況下，去年還遭遇疫情爆發危機，廣告和專案更是面臨嚴重衰退的危機。但昨天正式出來的實際數，是大幅降低虧損，從2.9億元降為1.24億元，減少1.66億元，跟前一年實際虧損2.68億元相比較，也大幅減少1.4億元。雖然還未能轉虧為盈，但這已經是華視十幾年來最好的成績。