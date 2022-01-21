根據路透社21日調查報告，由於出口強勁以及投資量多，韓國上季GDP(經濟成長率)增幅有機會還會增加更多，但趨緩的中國經濟成長，以及尚未退燒的新冠疫情，可能成為韓國未來景氣的幾個主要殺手。

根據各方專家學者普遍預估，韓國上季GDP增幅力道，可望從先前預測的0.3%，經季節性因素調整後，大幅上升至0.9%。也就是說，韓國上季GDP有機會來到3.7%，不過比2021年第3季的4%要少一點。同時，也比2021年曾創下10年新高紀錄的6%明顯較小。

25日，韓國政府將會公布GDP相關詳細數字。Hana金融投資認為，雖然上季疫情仍嚴峻，加上民間消費縮手，但出口與投資表現不俗下，上季GDP應該還是不會太差。

韓國景氣能從新冠病毒所造成的影響中這麼快就能恢復，就是靠著漂亮的出口數字。2021年的出口創下11年來最大成長幅度，對中國大陸、美國以及歐盟地區的出口，分別增加22.9%、29.4%以及33.9%。

專家學者預估，新冠疫情未來發展、景氣刺激相關措施陸續退場，以及最大貿易夥伴中國大陸的經濟成長力道熄火等，都會是左右韓國2022年與2023年GDP的幾個重要因子。

日前，路透社曾調查並預估，韓國GDP在2021年為3.9%，2022年以及2023年，將雙雙減至2.9%以及2.5%。