春節連假長達9天，正巧撞期武陵櫻花季，公路總局第二區養護工程處因應長假車流，建議來自南部的自駕遊客，請從國6東行接台14線、台14甲線經合歡山路段，再轉向梨山地區前往台7甲線53k武陵農場；北往南者，請從台7線轉台7甲線由思源埡口前往台7甲53k武陵農場。

因應春節車潮，公路總局宣布1月28日至2月6日實施中部地區疏運計畫，針對台中地區國道3易塞車路段，包括國道1號大雅至員林、國道3號草屯至快官、新竹系統至彰投，規劃替代道路，籲使用幸福公路App即時了解目的地狀況。

大梨山賞櫻旺季即將到來，包括武陵農場、福壽山農場千櫻園將接力展開櫻花饗宴。谷關工務段段長呂正安建議來自南部的自駕遊客可從國6經南投歡山前往武陵農場；北部遊客請由宜蘭轉台7甲線經思源埡口前往武陵農場。

呂正安表示，台7甲45k至55k禁止路邊停車，用路人避免違停而遭罰。他也提醒，中橫便道僅限梨山居民往返、工務維修、急難救助、學術研究及公務通行等5種身份資格通行，一般自駕民眾不得行駛；如遇天候狀況不佳或颱風豪雨地震，為安全起見，將封閉中橫便道。

呂正安表示，一般民眾若欲從東勢往大梨山賞櫻，可搭乘豐原客運865公車前往梨山，再轉至武陵或福壽山農場。現行豐客配合中橫便道每日3時段（上午7時、12時及下午4時30分）搭乘，春節期間中橫便道增開為5班次（上午7時、10時、12時、下午2時及4時30分），豐原客運將視乘客預約情形，彈性調度增加車次。