全台房市自2021年下半年起出現報復性買盤，加上全球性通膨帶動置產需求，各項打房政策都無法抑制這股買房熱潮，看好2022年持續火熱的不動產市場，全國不動產董事長葉春智表示，今年全國不動產將啟動在台北市忠孝、仁愛、信義、和平4條主幹道皆打造百坪超級旗艦店的「八德計畫」，並預計未來3年內將在雙北地區再展超過百間加盟店，不只搶食精華區市場大餅，更將震撼房仲品牌版圖。

全國不動產董事長葉春智指出，目前全國不動產共約百間加盟店，2022年將啟動台北市忠孝、仁愛、信義、和平4條主幹道「八德計畫」，皆將打造超過70位業務員的百坪超級旗艦店規模，預計以「八德計畫」攻進台北市精華區不動產市場，3年內將在雙北地區再展百店，其他縣市亦有百間加盟店拓展計畫，屆時全國不動產超過200間、上看300間加盟店數一定沒有問題，將震撼房仲市場版圖。

至於「八德計畫」首間超級旗艦店，全國不動產董事長葉春智透露，即位和平東路、緊鄰大安森林公園生活圈，佔地超過百坪並坐落超級精華區，規劃地上4層樓透天，不只斥資200萬元打造LED燈廣告牆面，更將成為大安區最醒目的房仲加盟店標的，預計在2月落成，現已有相當高詢問度。

觀察近期房市走勢，全國不動產董事長葉春智分析，2021年這波房市景氣不同以往，以中南部領軍帶頭全台房價起漲，雙北地區漲幅相對和緩，而此波房市景氣仍位處大多頭向上趨勢，因此相當看好2022年北台灣房市補漲行情，全國不動產「八德計畫」將搶攻這一波精華區交易市場榮景，並提供想進軍不動產市場、想創業的業務人員開店加盟機會，給予夢想舞台與發展空間，其帶來的房仲品牌力量將牽引更多加盟店成長，因此對全國不動產接下來發展非常有信心。

展望今年不動產市場，全國不動產董事長葉春智分析，缺工缺料、通膨升息仍是2022年的關鍵字，因此購屋置產仍是抗通膨最大解方，在實價登錄2.0上路與政府不斷祭出打炒房、打擊投機客等措施之下，可提供首購、自住客等剛性需求購屋族，資訊更公開透明、更友善的購屋環境，預料2022年不動產市場將呈現量穩、價穩的格局，市場也將朝更健康的方向發展，不過，也提醒有購屋需求的民眾，因應升息變數，購屋應更謹慎評估預算需求與房貸負擔能力、量力而為。