人民幣中間價脫離逾三年半高位 在岸價開盤微貶 11:092022/01/21 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣在岸價（CNY）21日開盤走貶39點，報6.3460，上個交易日收報6.3421。 中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價21日報6.3492，較上個交易日跌7點，暫時脫離逾三年半高位，上個交易日報6.3485。 在岸人民幣10：56報6.3430，離岸人民幣報6.3451。 交易員早前表示，農曆新年前市場結匯需求仍多，而美國國債殖利率升勢暫停，美元指數下跌，有助人民幣走勢偏強。 人民幣中間價升89個基點 創逾半個月高 人民幣中間價升小升6個基點 #上個 #脫離 #三年半 #交易日 #高位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》日上月出口年增優預期 連10月成長 11:252022/01/20 財經 人民幣兌美元在岸價 收跌31個基點 17:552022/01/17 財經 股價指數期貨贏家專欄－台指期 立足萬八展望未來 04:102022/01/03 證券．權證 歐股2021年最後交易日收黑 全年表現強勁 09:202022/01/01 財經 在岸人民幣收盤小漲21個基點 17:052022/01/10 財經 權證星光大道－元大證券 東鋼 訂單能見度高 04:102022/01/04 證券．權證 大陸工業企業利潤 成長放緩 04:102021/12/28 全球財經 《國際經濟》德國12月通膨放緩 近6個月首見 10:342022/01/07 財經 百世集團連30個交易日低於1美元 收下市警告 22:322022/01/18 財經 波多黎各債務重整獲批准 脫離破產保護 20:162022/01/19 財經 神秘雙人組VH暌違三年半發片 MV力邀林暉閔一人分飾兩角 22:262022/01/04 娛樂 財經熱門新聞 300億設備大單能給中芯？ASML大咖洩1句 陸晶片業不妙 - 財經 美股跌跌不休 這次不是因為美債殖利率？兇手其實是他的一句話 - 財經 台灣肯德基、必勝客換老闆？外媒爆怡和考慮出售港澳台業務 - 財經 釘子戶GG了！新北住都中心成功整合首宗海砂屋都更案 - 財經 - 工商 拜登民調慘不忍睹 美股鐵定崩？專家笑了：華爾街看好戲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。