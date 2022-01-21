人民幣在岸價（CNY）21日開盤走貶39點，報6.3460，上個交易日收報6.3421。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價21日報6.3492，較上個交易日跌7點，暫時脫離逾三年半高位，上個交易日報6.3485。

在岸人民幣10：56報6.3430，離岸人民幣報6.3451。

交易員早前表示，農曆新年前市場結匯需求仍多，而美國國債殖利率升勢暫停，美元指數下跌，有助人民幣走勢偏強。

人民幣中間價升89個基點 創逾半個月高
人民幣中間價升小升6個基點
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