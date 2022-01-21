今年農曆新年長達9天連續假期，春節期間iRent服務不打烊，除了提供24小時自助租車服務，今年春節也大幅增加路邊租還共享汽車數量。無論是使用共享汽車帶上親友一起出行，或是利用機動性高的共享機車在都市內移動，只要透過手機下載《iRent》App，完成會員申請，即可輕鬆動動手指租用最便利的iRent共享汽機車。

業者宣布自即日起至2月6日，開放預約春節期間1天以上的同站租還用車，無論是短程汽車移動、安排一日遊或是帶上伴手禮探訪親友等需求都可以善加利用，也更加方便民眾搭配高鐵、台鐵等大眾運輸工具，進行在地旅遊等彈性安排。若春節連續租車5天以上，再送iRent汽車時數4小時；連續租用達3天，也可享有iRent汽車時數2小時的回饋。

此外，為帶來更安心的用車保障，可以銅板價加購「安心服務」，享有事故時免一萬元車損自負額、免營業損失等，並可使用「共同承租人制度」，在預約用車或取車前，邀請其他同行會員成為共同承租人，在用車期間可以自由換手開車或騎車，非常適合需要長途移動的春節連續假期。