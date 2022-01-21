舒淇2016年與馮德倫結婚，近日她透露因為疫情，相隔兩年後終於回到兩人位於香港的豪宅愛巢，昨(20日)她分享自己難得成為賢慧人妻趁過年前打掃家中的影片，自嘲掃完了怎麼感覺跟沒整理過一樣，眼尖網友則發現電視櫃的雜物上還有香港電影金像獎座，笑說：「誰家金像獎獎杯隨便這麼放」。

舒淇與馮德倫情牽20多年，終於在2016年修成正果，兩人當時還發表動人聲明，表示：「我們相識了20年相戀了四年，我毫無反顧地娶她了，我們結婚了~謝謝愛我們的你們的關心，什麼都可以錯，但是別錯過愛你的他&她，PS目前尚未懷孕」，並強調兩人不會舉行婚宴，兩人的結婚照也相當隨性，是趁到布拉格拍攝電影期間空檔時所拍，充滿了小倆口可愛作風。

舒淇自嘲剛打掃完家裡跟沒整理過一樣。（圖／翻攝自sqwhat IG）

婚後，舒淇和馮德倫一度傳出婚變，但舒淇正面駁斥，後來她受訪強調結婚不是人生的必選題，「如果沒辦法找到一個好對象，兩個人不能共同面對未來生活，彼此互相扶持和包容，一個人真的沒有不好。」並強調婆家也很重要。去年舒淇上綜藝節目，更開玩笑分享和馮德倫過去不來電主因，笑說：「我合作的都是劉德華、金城武那些，輪得到他嗎？」令全場笑翻。

舒淇曬出香港愛巢，金像獎獎杯放在電視櫃上。（圖／翻攝自sqwhat IG）

近日，舒淇睽違2年終於再度回到香港的家，一回到家就收到老公和家人的紅包，讓她甜蜜在心頭，昨她又曬出家中影片，寫下：「快過年了～整理屋子未（沒）？這一區我整理了兩小時，怎麼感覺沒理過」，影片中可見她家中有一面牆掛了一幅巨畫，電視櫃裡面跟外面也和一般家庭一樣有許多生活雜物，家中一角還有很多鞋盒。

見此，網友回說：「每次整理都會陷入各種回憶漩渦，看到各類物品先開始回味一番，然後耗時許久進度緩慢，最後隔日再來繼續奮戰」、「說實話！妳只是把它們搬出來而已，對吧？」、「把隔壁買下打通，瞬間就解決問題啦」、「建議請整理師給你整理，看樣子，你的天賦是做演員呢」、「大小姐還要自己整理衣櫃的嗎？姐夫來幫忙啊」。