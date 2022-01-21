許多人家過年會打麻將，但一名網友分享即將失傳的「老鼠牌」說，這才是時代的眼淚，小時候過年必玩的遊戲，但不少年輕人看了卻搖頭直問，這是什麼？看都沒看過？引起網友熱烈討論，而老鼠牌其實是款流傳於南台灣與澎湖的遊戲。

一名網友日前在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文表示，前陣子看到老一輩的人玩老鼠牌覺得很有趣，但現在應該沒有年輕人會玩了吧？接著也分享色彩斑斕、設計極富年代感的整組老鼠牌卡片的照，讓不少年輕網友看了霧煞煞直問「這是什麼？」

過年必玩老鼠牌，如今快要失傳，許多年輕人都沒看過。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

也有大批網友感嘆說，這是小時候過年的回憶，真的好懷念。「小時候靠它贏了我阿嬤很多錢」、「老婆回娘家過年必玩，人越多越好玩」、「過年沒玩睡不著」、「必玩，拐小朋友錢的最好方法」、「這超好玩的」、「阿嬤的最愛」。

而所謂的老鼠牌又名「十二生肖牌」，是一款流傳於台灣南部與澎湖縣的傳統遊戲，牌面上是十二生肖的動物，各地玩法略有不同，但闔家可以同樂，6歲以上小朋友到60多歲長輩通通都可以聚在一起玩。

一名內行網友也分享「老鼠牌的玩法」說，其實遊戲很簡單，就是莊家開始的時候，會自己先發10張牌，其他的玩家則是發9張牌，然後莊家先打出一張牌開始遊戲，接著就按照順位來出牌，如果沒有人要吃牌，那就由下家抽牌。相同兩張卡片為一對，湊滿五對就可胡牌或自摸，然後遊戲就結束了。