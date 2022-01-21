21日東北季風及南方雲系北移影響，雲嘉南以北擴散條件良好，以及竹苗以北受降雨洗除作用影響，各地空氣品質多為良好至普通等級，僅高屏位於下風處有污染物累積情形。依10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，21日東北季風及南方雲系北移影響，中部以北位於迎風面且有雨，擴散條件佳，空氣品質多為普通至良好等級；高屏位於下風處，污染物易累積；氣象局預報清晨中南部地區易有局部低雲或霧影響能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一週，21日、22日東北季風及南方雲系北移影響，西半部地區擴散條件普通，中部以南地區污染物稍有累積情形；23日鋒面通過，全臺降雨機率增加，空氣品質普通；24日東北季風增強；25日、26日東北季風影響，迎風面擴散條件佳，下風處仍易累積污染物。