根據陸媒報導，北京、上海、廣州多地銀行房貸放款提速，廣州、深圳等銀行房貸利率有所下降。其中，北京、上海等地放款排隊時間大幅縮短，多數銀行放款月內即可完成。

中國證券報報導，房貸利率方面，北京、上海地區的銀行房貸利率較為穩定，上浮基點未變；廣州、深圳、重慶等地，房貸利率下調幅度則較大。

以廣州為例，多數國有大行首套及二套房貸上浮基點均下調20個基點左右。部分股份行、城商行力度更大，有的下調40個基點。在此次貸款市場報價利率（LPR）調整後，廣州首套房貸利率主要在5.6％至5.8％之間。

業內人士表示，LPR下調對房地產市場傳出積極訊號，但下降的目的是穩定經濟，一是平滑春節期間的流動性，二是降低金融機構的資金成本，而不是刺激房地產，「房住不炒」的改革基調不會改變。

人行20日一如預期下調LPR，1年期隨中期借貸便利（MLF）同步下調10個基點，5年期以上品種亦在時隔21個月以來再度下調，減5個基點。