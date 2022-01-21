美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）當地時間20日接受CNBC訪問時表示，仍在研究向中國商品徵收關稅的情況，相信需要一段時間才能完成。

美國總統拜登19日表示，現在就承諾取消美國對中國商品徵收關稅是為時尚早，希望能夠宣布中國正在履行貿易協議承諾或者進行更多的承諾，又或者美國可以取消部分關稅，但事實上兩國仍然未能做到這一點。

中國商務部新聞發言人束玨婷回應，在當前通膨形勢下，取消加徵關稅符合中美兩國消費者和生產者的根本利益，有利於世界經濟恢復。