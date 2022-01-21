越南2022年預估企業獲利成長，且疫苗接種普及，經濟增長引擎重燃，各項利多帶動，包括KB Securities Vietnam、VN Direct、SSI Securities、HSC等券商或資產管理公司，看法都相當樂觀，激勵越南股市可望維持多頭走勢。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南經濟重新開放，在政府將其方法從零新冠病毒，轉變為與新冠病毒共存，並加快該國居民的疫苗接種後，截至今年1月5日，接種兩劑疫苗的人口比率，從去年9月的4％提高到90％以上，讓大多數越南人有信心重返工作崗位，並為旅遊業的恢復提振信心，連帶使得第四季GDP快速復甦。

根據世界銀行、越南國會與IMF等機構估計，越南今年經濟成長約落在6～7％，經濟呈V形復甦，加強股市信心。且預期企業盈利增長超過30％的推動，以美元計價的越南股市去年飆升37.3％，盈利增長驅動的牛市更健康、更可持續。根據券商預估2022年盈利增長可達24％，為股市提供完善前進動力。

日盛越南機會基金研究團隊指出，根據世界貿易組織（WTO）的最新報告，預計今年貿易額增長4.7％，由於全球需求增加，越南出口可望恢復擴張，帶動經濟增長。預計今年初生效的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）可望在今年促進越南對夥伴國家的出口。

該協議包括10個東盟國家和5個與東盟簽署自由貿易協定的國家，RCEP被認為是一項超級協議，因為一旦實施，它將成為世界上最大的自由貿易區之一，擁有22億消費者規模，約佔世界人口的30％，約佔全球GDP的30％，無需等到協議正式生效，越南已對東南亞國家的出口大幅增長，去年前十個月出口額年增24％至240億美元。

越南政府計劃在今年加大公共投資，以挹注經濟增長，預計全年公共投資的實施將比去年實際實施增加20～30％，主要來自今明年期間發展交通基礎設施計劃，及政府批新礦山開發，還有去年公共投資實際落實低，僅相當於全年計劃的84％，預計今年政府將重點加快龍城國際機場、南北高速公路等重大公共投資項目的進展，加快公共投資落地，展望越南經濟前景續正向。