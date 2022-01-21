黃琳有著天使臉孔及魔鬼身材，唸書時就被封為「世新女神」，而她五官神似大陸Angelababy，也被封為台版「超兇Angelababy」，而她人氣高漲在IG已有70萬人追蹤，昨(20)日黃琳在社群放送起床影片，也讓好友奎丁留言一句「美尻」，直接讓粉絲掀起暴動。

正妹網紅黃琳五官非常精緻，臉上有著一顆美人痣，且擁有高䠷超兇的火辣身材，昨20日在instagram 她PO出一支起床影片，寫下「我一起床就長這樣不要懷疑」，而從影片能見她上身穿著長袖短版針織衫，下身掛著黑色小丁在翹臀上，鏡頭也隨著黃琳滾床的動作拍出不同角度，但有一幕當黃琳吃著早餐，雙手舉起時，此刻她單薄的衣著透出渾圓上圍且疑似激凸畫面映入眼簾，除了走光外，鏡頭還拍出她白晢不科學長腿比例和美臀，讓奎丁也來朝聖留言「美尻」，引起其他網友留言「白虎」火辣字句。

許多網友看到影片後留言表示：「到底是誰可以幫妳錄影？我要應徵」、「I love you so much!」、「給我趴好」、「腿好長啊！美腿」、「火辣辣」、「起床看到這樣應該會睡到晚上」、「這線條真的是很厲害啊！」、「我的鼻血止不了」、「完美S曲線」，黃琳PO出的影片成功獲得粉絲一致讚賞。

此外，黃琳上月前往花蓮度假一樣PO出床照，能見她穿著黑色薄紗蕾絲，背後幾乎全裸，讓她呈現完美無瑕白晢美肌，完全沒有去年夏天到夏威夷度假兼打疫苗，經過陽光洗禮曬出的痕跡。