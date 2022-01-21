遠傳易付卡新春獻禮 首次儲值雙倍送

農曆春節將至，遠傳5G易付卡推出當月儲值滿額就送「上網吃到飽」優惠，最高可享8天免費，暢享遠傳世界第一5G網速，不論外出走春、或是拍攝短片傳給親友拜年，都是消費者短期5G高速飆網需求首選。

此外，遠傳易付卡與用戶同慶，凡至全台遠傳門市，或透過遠傳官網、遠傳心生活APP等方式儲值上網，不分4G或5G用戶都能享「首次儲值雙倍送」好康，儲值30天上網，額外再送30天上網，等於儲1個月上網，可用2個月上網。2月28日前遠傳再加碼，不論選儲上網流量或計日型上網，當月儲值上網滿額，次月就送免費「上網吃到飽」天數，儲值累積滿新台幣100元就能獲送1天，最多可享8天免費（市價800元），「虎」你（台語諧音）新春一路發。

遠傳5G易付卡有60GB計量型飆網包及30天吃到飽計日型二大產品，免月租免綁約、用多少儲多少，非常適合短期或少量使用。「遠傳5G易付卡60GB易付飆網包」內含上網傳輸量60GB，自申裝日起60天內有效，適合使用時間稍長、可彈性調配使用量的消費者；「遠傳5G易付卡30日吃到飽」方案，啟用後30天內都能上網，傳輸量使用到60GB才會降速到10Mbps，只要還在30天內的效期，都能繼續傳LINE、瀏覽網頁，適合短時間有較大量上網需求的消費者。

遠傳也持續挺防疫，如使用遠傳官網、遠傳心生活APP等線上儲值方式，不但能立即查詢上網到期日與剩餘流量，也可用銀行／郵局帳號、信用卡等零接觸方式付款；遠傳用戶想幫使用易付卡的小孩、長輩或打算回國過年的親友預先儲值，還能直接選用遠傳門號的電信帳單付款，免出門一指搞定，便利又安心。