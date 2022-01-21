網紅青青先前宣布買了房子、兩台名車，卻被另名網紅「小商人」爆料已跟金主結婚，原本還極力駁斥的她，昨（20日)一改否認態度直接認錯道歉，更承認「已經成家」，對此，導演圤智雨發文反問網友：「該給青青一個機會嗎？成為台灣第一女優？」

圤智雨表示青青才21歲，就鬧出兩次重大新聞事件，JKF開除她造就說謊不打草稿的個性，第二次則是好勝心敗走，至於是否該給第三次機會？有網友戲稱找她跟鄧佳華拍A片，圤智雨表示雖看好她拍AV會成為台灣第一女優，但還是奉勸以她的年紀，回去唸書比較實際，畢竟信用破產無法再取得信任，不如拿金主給的錢去學能用在人生中的才能，更強調「現在對妳而言最爛的時機，但也是最好的時機」。

圤智雨建議青青能開直播聊聊事件始末，如果害怕自己願意以雙直播方式，用問問題方式引導她，強調畢竟目前青青最該做的事，就是出來好好道歉，而不是避重就輕面對事情，接著語重心長喊話青青：「連妳身邊的熟人都會捅妳，跑來跟我說妳壞話，基於道德，我不會說出熟人是誰，但是妳需要重新想一下妳的人生，真心希望妳能多愛自己一點，讓頭腦有東西」。

青青宿敵啾啾發文。（chuchu0526 IG）

眼見青青認錯道歉，名網紅「小商人」表示除了慶祝身為PTT鄉民不是好惹的勝利，更透露結婚證書的取得是「是用車馬費跟他們親人換的，因為要確保資料正確」，至於宿敵啾啾則表示：「人身會收到威脅的又不是你們，而且我完全不想再跟一個滿滿負面的人同框了，放過我吧，2021最賭爛的事情，2022我不想再有」。