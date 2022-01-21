有「健身界蘋果＋網飛」之稱的派樂騰（Peloton Interactive）周四股價崩跌近24%，收在24.22美元，跌破了2019年9月的IPO發行價29美元，市值在一天之內蒸發約25億美元。CNBC報導，因需求大減，加上為了控制成本，派樂騰的連網健身器材暫停生產。

CNBC報導，派樂騰旗下售價為1495美元的低階飛輪「Peloton Bike」將暫時停產兩個月，而自2月起跑步機「Peloton Tread」將停產6周。此外，售價2495美元的高檔飛輪Bike+已於去年12月停產，要到今年6月才會恢復生產。

CNBC取得的公司內部文件指出，因為產品走高價路線，以及競爭加劇，高層們正面臨對產品需求「大幅減少」。CNBC在報導中指出，據悉有數千輛派樂騰的飛輪和跑步機擺放在倉庫或貨船裡，該公司需要重新調整庫存水位。

派樂騰未回應其他媒體的置評請求。

此前該公司才宣布將自1月31日起向購買跑步機與飛輪的客戶加收配送與設定費用，此舉被視為是變相漲價。該公司將對購買Bike飛輪的客戶額外收取250美元，對購買Tread跑步機的客戶額外收取350美元，這表示這兩項產品的實際價格將分別調漲至1745美元和2845美元。

派樂騰高層曾表示，通膨和供應鏈成本不斷升高，是調整價格的原因，並表示「大家都在漲價」。

派樂騰是2020年「宅在家防疫」生活模式主要的受益者之一。其股價在2020年飆漲之後，隨著疫苖接種率日益升高和經濟活動解封，該公司股價在2021年受到重創，全年下跌28%，市值也縮水了76%。

該公司在上次發布財報時表示，其飛輪和跑步機的銷售額大減 17%，這兩項產品佔公司整體業務60%，是其主要的收入來源。

派樂騰將於2月8日發布上季財報。